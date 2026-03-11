NEWS

ÖFB-Legionär verkündet Karriereende!

Im Sommer wird der einstige Nationalspieler seine aktive Karriere beenden. In Österreich lief er für Sturm Graz und Rapid auf.

ÖFB-Legionär verkündet Karriereende! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Florian Kainz hängt die Fußballschuhe an den Nagel!

Wie der 1. FC Köln am Mittwochabend bekannt gibt, wird der 33-Jährige seine aktive Profi-Karriere im Sommer beenden.

Der Grazer kickt seit Jänner 2019 für die Geißböcke und ist bisher in 202 Pflichtspielen für diese aufgelaufen.

In Österreich absolvierte er mit 122 Pflichtspielen die meisten für Sturm Graz, für den SK Rapid lief er 84 Mal auf. Zudem kommt er auf 28 Einsätze im österreichischen Nationalteam.

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) 1. FC Köln Florian Kainz