Florian Kainz wird im Sommer seine Karriere als Spieler beenden.— 1. FC Köln (@fckoeln) March 11, 2026
202 Pflichtspiele, 69 Scorerpunkte für den FC. Kainzi ist geblieben in schwierigen Zeiten, hat zwei Aufstiege gefeiert - und mit unserem FC im Europapokal gespielt. Danke für alles! ❤️🤍 #effzeh pic.twitter.com/lJwzi2nnEL
NEWS
ÖFB-Legionär verkündet Karriereende!
Im Sommer wird der einstige Nationalspieler seine aktive Karriere beenden. In Österreich lief er für Sturm Graz und Rapid auf.
Florian Kainz hängt die Fußballschuhe an den Nagel!
Wie der 1. FC Köln am Mittwochabend bekannt gibt, wird der 33-Jährige seine aktive Profi-Karriere im Sommer beenden.
Der Grazer kickt seit Jänner 2019 für die Geißböcke und ist bisher in 202 Pflichtspielen für diese aufgelaufen.
In Österreich absolvierte er mit 122 Pflichtspielen die meisten für Sturm Graz, für den SK Rapid lief er 84 Mal auf. Zudem kommt er auf 28 Einsätze im österreichischen Nationalteam.