Hoffenheim gibt Angebot für Salzburg-Angreifer ab

Adam Daghim könnte den FC Red Bull Salzburg im Sommer endgültig für die deutsche Bundesliga verlassen.

Der junge Däne war im letzten Jahr an den VfL Wolfsburg verliehen, nach dem Bundesliga-Abstieg der Autostädter kehrte der Flügelstürmer in die Mozartstadt zurück.

Dort konnte Daghim in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen, dennoch scheint ein Abgang wahrscheinlich. Den "Salzburger Nachrichten" zufolge sehe der 20-Jährige seine Zukunft nicht bei den Bullen.

Schicker und Ilzer interessiert

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano gibt es mit der TSG Hoffenheim inzwischen einen Interessenten.

Der Europa-League-Teilnehmer um die beiden Österreicher Andreas Schicker und Christian Ilzer soll demnach ein offizielles Angebot für den dänischen Nationalspieler abgegeben haben.

Die "SN" brachte zuvor bereits eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro ins Spiel. Daghims Vertrag in Salzburg ist bis Sommer 2028 datiert.