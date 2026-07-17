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Ex-Salzburger vor Verlängerung in England

Aus dem Kader von Liverpool ist er nicht mehr wegzudenken. Nun soll er mit einem neuen Vertrag belohnt werden.

Ex-Salzburger vor Verlängerung in England Foto: © IMAGO / Propaganda Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Dominik Szoboszlai steht vor einer Verlängerung beim FC Liverpool.

Der ehemalige Salzburger steht bei den "Reds" seit 2023 unter Vertrag und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem absoluten Stammspieler. In der abgelaufenen Saison erzielte er 13 Tore und bereitete elf weitere vor.

Sein neues Arbeitspapier soll laut "The Athletic" bis 2031 gültig sein. Eine mündliche Einigung gibt es bereits, letzte Details müssen noch geklärt werden.

Brachte Salzburg einst 36 Millionen Euro

Der 25-Jährige stand von 2017 bis 2021 in Salzburg unter Vertrag, ehe er daraufhin nach Leipzig wechselte.

Mit einer Ablösesumme von 36 Millionen Euro ist er der bis heute teuerste Verkauf in der Geschichte der Mozartstädter.

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

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