Medienberichten zufolge wechselt Mittelfeldmann Jesper Lindström zurück in die Deutsche Bundesliga zum VfL Wolfsburg.

Wie "Fussballtransfers" berichtet, ist der Transfer bereits in trockenen Tüchern. Der mittlerweile 25-Jährige Offensivspieler soll für rund 1,5 Millionen Euro von Stammverein SSC Neapel an die Wölfe ausgeliehen werden.

Dazu erhalten die Niedersachen eine Kaufoption in Höhe von 16 Millionen Euro plus zwei Millionen Boni. Dänischen Berichten zufolge befinde sich Lindström bereits in der Autostadt und absolviere den Medizincheck.

Der Däne spielte bereits zwei Jahre in Deutschland und war bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, ehe ihn im Winter 2023 der SSC Neapel kaufte.

Zuletzt war Lindström an den FC Everton ausgeliehen - der Däne absolvierte vergangene Premier-League-Saison 25 Partien.

