Frankfurt sortiert Quintett um Ex-DFB-Nationalspieler aus

Bei Eintracht Frankfurt könnte es bald zu mehreren Abgängen kommen.

Wie der deutsche Bundesligist am Montag im Zuge der Kaderbekanntgabe für die bevorstehende US-Tour bestätigte, treten fünf Spieler die Reise nicht mit an. Sie befinden sich in Gesprächen mit anderen Klubs und sollen das Team von Dino Toppmöller zeitnah verlassen.

Neben Ex-LASK-Abwehrspieler Hrvoje Smolcic, der vor einem Wechsel nach Belgien steht (Mehr Infos>>>), wurden auch der zweifache deutsche Nationalspieler Mahmoud Dahoud, Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe und Defensivspieler Aurelio Buta freigestellt. Außerdem fehlt Hugo Ekitike, den es wohl für eine Ablösesumme von 95 Millionen Euro zum FC Liverpool zieht.

Sevilla an Ebimbe interessiert

Während die Ziele von Dahoud und Buta relativ offen sind, soll um Ebimbe der FC Sevilla buhlen. Das berichtet "Fussballtransfers" mit Berufung auf eigene Informationen. Buta wurde zwischenzeitlich zwar beim HSV gehandelt, das Interesse der "Rothosen" soll inzwischen aber wieder abgekühlt sein.

Um Dahoud gab es bislang keine Gerüchte. Der Mittelfeldspieler, der für den BVB mehr als 100 Bundesligaspiele bestritt, wechselte erst im vergangenen Sommer an den Main, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Wettbewerbsübergreifend kam der 29-Jährige 18 Mal zum Einsatz, davon neun Mal in der Deutschen Bundesliga. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2026.

