Ex-Austrianer Asllani vor Wechsel zu CL-Verein

Er wusste in der letzten Bundesliga-Saison zu überzeugen. Bei der TSG Hoffenheim verbuchte Fisnik Asllani zehn Tore und sieben Assists.

Internationale Top-Klubs buhlten um den ehemaligen Austria-Wien-Stürmer, der in der Saison 2023/24 bei den "Veilchen" spielte. Darunter Borussia Dortmund, der FC Barcelona und der FC Porto.

Medizincheck in Salzburg

Schlussendlich macht nun offenbar RB Leipzig das Rennen. Laut dem Sky-Transferexperten Florian Plettenberg zahlen die Leipziger 25 Millionen Euro für den Mittelstürmer.

Da sich die "Roten Bullen" derzeit im Trainingslager in Saalfelden befinden, soll der Medizincheck laut der "Leipziger Volkszeitung" noch am heutigen Donnerstag in Salzburg stattfinden, ehe die Vertragsunterzeichnung ansteht.

Durch Leihe der Knopf aufgegangen

Vor drei Jahren wechselte der Kosovare per Leihe nach Wien-Favoriten. Dort sollte ihm der Durchbruch aber nicht gelingen. Für die Austria erzielte Asllani fünf Treffer.

Ein Jahr später verlieh ihn Hoffenheim nach Elversberg in die 2. deutsche Bundesliga. Dort ging dem heute 23-Jährigen endgültig der Knopf auf. In 37 Spielen steuert er 26 Scorer bei.

Bei Leipzig trifft Asllani mit Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald auf zwei Österreicher.