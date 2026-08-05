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Für Diomande: Real Madrid pulverisiert mehrere Rekorde

Der Flügelstürmer könnte zum teuersten Transfer in der Geschichte von Real Madrid aufsteigen.

Für Diomande: Real Madrid pulverisiert mehrere Rekorde Foto: © IMAGO / motivio
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid dürfte nun tatsächlich über die Bühne gehen.

Wie "Sky" berichtet, sei es zu einer Einigung zwischen RB Leipzig und den "Königlichen" gekommen.

Demnach sei Real Madrid bereit, eine Basisablöse von 125 Millionen Euro nach Leipzig zu überweisen.

Durch Boni könnte die Summe noch auf 140 Millionen Euro anwachsen - wobei 10 Millionen Euro dieser Bonuszahlungen als leicht zu erreichen gelten.

Leipzig und Afrika stellen neue Rekorde auf

Mit diesem Transfer wird Yan Diomande gleich mehrere Transfer-Rekorde brechen. Nicht nur wird er der teuerste Spielverkauf in der Geschichte von RB Leipzig, sondern auch der teuerste Afrikaner aller Zeiten.

Treten die Bonuszahlungen ein, wird der 19-jährige Nationalspieler der Elfenbeinküste der fünftteuerste Transfer der Fußball-Geschichte.

Diomande wird auch Reals Transfer-Rekordmarke sprengen

Zudem wird Diomande mit großer Wahrscheinlichkeit zu Real Madrids Rekordtransfer aufsteigen. Lediglich für Jude Bellingham (2023/127 Millionen Euro Ablöse) gaben die "Königlichen" mehr Geld aus.

Erst vor einem Jahr zahlte Leipzig 20 Millionen Euro an CD Leganes, um Diomande zu verpflichten. Der Ivorer überzeugte in seiner Premierensaison für die "Roten Bullen" mit 13 Toren und zehn Assists in 36 Einsätzen.

Schon während der WM machte Diomande Druck auf Leipzig, indem er erklärte, fest von einem Transfer in diesem Sommer auszugehen.

Bilder! So emotional war Alabas Abschied von Real Madrid

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