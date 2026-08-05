Spielverschiebungen in der Bundesliga! Das sind die neuen Termine

Spielverschiebungen in der ADMIRAL Bundesliga!

Nachdem einige österreichische Klubs in den internationalen Bewerben spielen, haben Vereine eine Spielverschiebung beantragt. Dies ist seit der Saison 2021/22 für Duelle, die zwischen beiden Playoff-Spielen des Europacups ausgetragen werden sollen, möglich.

Nun nehmen der LASK, Sturm Graz, Rapid und Austria Wien diese Möglichkeit wahr. Das betrifft je nach Erfolg der Teams in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA-Qualifikationen folgende Spiele des 4. Spieltags der Bundesliga:

RZ Pellets WAC – LASK

Die Begegnung wird nun am Dienstag, den 1. September 2026 (19:30 Uhr) ausgetragen werden, nachdem die Linzer fix im Playoff zur UEFA Champions League stehen. Ursprünglicher Termin wäre der 22. August gewesen.

SK Sturm Graz – SC Austria Lustenau

Sollten die Grazer das Champions-League-Playoff erreichen, wird das Duell auf den 2. September 2026 verlegt. Gelingt dies nicht, bleibt der Termin der 22. August 2026 - allerdings steht bereits fest, dass die Beginnzeit des Spiels von 17:00 Uhr auf 19:30 Uhr verlegt wird.

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid

Dieser Spieltermin hängt von den Wienern ab. Sollten diese ins Playoff der Conference League kommen, wird das Duell gegen die Mozartstädter am 2. September 2026 (Mittwoch) stattfinden.

Gelingt Rapid das internationale Weiterkommen nicht, findet die Begegnung wie geplant am 23. August 2026 statt.

Das internationale Ergebnis der Salzburger hat auf den Termin keinen Einfluss.

FK Austria Wien – WSG Tirol

Sollte die Wiener Austria international weiterkommen, wird das Duell mit den Tirolern auf den 02. September 2026 verlegt. Scheiden sie aus, bleibt der ursprüngliche Termin bestehen (23. August 2026).

Eine endgültige Entscheidung sowie mögliche Beginnzeiten zu den Begegnungen von Sturm, Rapid und der Austria werden am 14. August bekanntgegeben.

Bundesliga könnte profitieren

Sollten die Klubs die Ligaphase erreichen, gehen in der Champions League drei Prozent und in der Europa League 1,5 Prozent der Startprämie in einen Solidaritätstopf.