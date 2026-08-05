Austria bezwingt kroatischen Meister in Champions-League-Quali

Austria Wien gelingt zum Auftakt der Qualifikation für die UEFA Women's Champions League ein 3:2-Erfolg gegen den kroatischen Meister Hajduk Split.

Die Violetten stehen damit im Finale des Mini-Turniers und dürfen weiter auf den Einzug in die dritte und damit letzte Qualifikationsrunde hoffen.

Traumstart der Austria

Die Wienerinnen erwischen einen Traumstart: Bereits nach zwölf Sekunden bringt Patricia Pfanner die Austria in Führung. Die Stürmerin verarbeitet einen langen Ball stark, lässt eine Gegenspielerin aussteigen und schiebt zum 1:0 ein.

Nur vier Minuten später erhöht Modesta Uka nach einer starken Einzelaktion auf 2:0.

In der 18. Minute schnürt Pfanner ihren Doppelpack und hebt den Ball per Lupfer zum 3:0 über die gegnerische Torfrau. Zu diesem Zeitpunkt scheint die Partie bereits entschieden.

Split kämpft sich zurück

Doch Hajduk Split gibt sich nicht geschlagen. Kurz vor der Pause verkürzt Janja Canjevac nach einem missglückten Rückpass von Katharina Schiechtl auf 1:3.

Nach dem Seitenwechsel erwischen die Kroatinnen den besseren Start und kommen mit ihrer ersten Offensivaktion zum 2:3. Nach einer Flanke muss Gia Kalas den Ball nur noch über die Linie drücken (47.).

In der Schlussphase bringt Austria Wien den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und zieht ins Finale des Mini-Turniers ein. Dort treffen die Violetten am Samstag auf den Sieger des Duells ZNK Mura und der rumänischen Meisterinnen Farul Constanta.