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Concerence-League-Quali heute: Beitar Jerusalem - Austria Wien

Die Veilchen treffen in Runde drei der Conference-League-Qualifikation auf ein Team aus Israel. LIVE-Infos:

Concerence-League-Quali heute: Beitar Jerusalem - Austria Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Wiener Austria trifft in der dritten Runde der Qualifikation für die Conference League auswärts auf Beitar Jerusalem.

Die Partie findet aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in Israel im rumänischen Ploiesti statt. Anstoß ist um 19:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Die Austria verlor zum Bundesligaauftakt mit 0:3 beim Wolfsberger AC. In der Conference-League-Quali setzten sich die Veilchen zuletzt mit 5:1 im Gesamtscore gegen den FK Liepaja durch.

Beitar Jerusalem, aktueller Vize-Meister aus Israel, ist noch nicht im Ligabetrieb. In der Conference-League-Quali siegte man zuletzt erst im Elfmeterschießen gegen AEK Larnaca.

LIVE-Ticker:

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