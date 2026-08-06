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Darum spielte Sturm Graz in der Türkei ohne Hauptsponsor

Der Vizemeister verlor im Hinspiel in Istanbul mit 0:2, der Hauptsponsor durfte nicht aufs Trikot.

Darum spielte Sturm Graz in der Türkei ohne Hauptsponsor Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz musste im Hinspiel der 3. Runde der Qualifikation für die UEFA Champions League bei Fenerbahce Istanbul eine 0:2-Pleite hinnehmen. SK Sturm hadert in Istanbul: "War so nicht notwendig" >>>

Fans fiel neben dem Spiel bei den Grazern aber eines auf. Am Trikot fehlte der gewohnte Brustsponsor. Das hat mit einer Regelung in der Türkei zu tun.

Werbeverbot für Alkohol

Es gelten auf Fußballtrikots strenge Werbeverbote für Alkohol, Tabak, einige Glücksspielformen, verschreibungspflichtige Arzneimittel und medizinische Behandlungen sowie Partnervermittlungen.

Bierproduzent Puntigamer durfte entsprechend die große Bühne nicht nutzen.

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