Ersatz für Sane! Holt Bayern einen Flügelspieler von PSG?

Was passiert im Sommer beim FC Bayern München?

Die beiden Sportvorstände Max Eberl und Christoph Freund durften mit Tom Bischof von der TSG Hoffenheim und Jonathan Tah von Rivale Bayer Leverkusen bereits zwei ablösefreie Neuzugänge präsentieren. Doch damit sind die Planungen für die anstehende Spielzeit noch lange nicht abgeschlossen.

Eigentlich wollte der deutsche Rekordmeister mit Florian Wirtz den deutschen Shootingstar verpflichten, doch der Offensivspieler entschied sich letztendlich für den FC Liverpool (Alle Infos >>>).

Mit dem bevorstehenden Abgang von Leroy Sane wollen die Verantwortlichen nun einen neuen Star für die Offensive verpflichten. Am besten als Pendant zu Michael Olise auf der linken Seite.

Barcola, Leao oder Williams?

In den Fokus rückte dabei in den vergangenen Wochen laut der "Sport Bild" ein Quintett. Top-Transferziel soll dabei Bradley Barcola von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain sein. Der Flügelspieler, der mit Ousmane Dembele und Desire Doue bei PSG starke Konkurrenz hat, dürfte allerdings nur sehr schwer loszueisen sein.

Neben dem 22-Jährigen sollen auch Rafael Leao von der AC Milan und Nico Williams von Athletic Bilbao Transferziele sein. Während das Interesse am Portugiesen jedoch abgekühlt sei, wurde der Kontakt mit dem jungen Spanier intensiviert.

So soll sich Sportchef Eberl am Pfingstwochenende mit den Beratern von Williams ausgetauscht haben. Der Spanier verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro.

Neben den drei oben genannten haben Christopher Nkunku vom FC Chelsea und Ritsu Doan vom SC Freiburg wohl Außenseiterchancen. Nkunku steht bei Chelsea vor dem Aus und wäre laut Medienberichten deutlich unter Marktwert zu haben. Doan hingegen soll vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen, wäre aber ohnehin wohl nur als Ergänzungsspieler verpflichtet worden.

