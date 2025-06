Florian Wirtz vor 150 Millionen-Euro-Rekordtransfer

Der Blockbuster-Transfer des Sommers steht unmittelbar vor dem Abschluss!

Das deutsche Ausnahmetalent Florian Wirtz wechselt von Bayer 04 Leverkusen in die Premier League zum FC Liverpool. Das berichten die "Bild", "Sky" und Fabrizio Romano unisono.

Es ist das Ende einer sich seit Wochen ziehenden Transfersaga. Lange galt der FC Bayern München als Favorit, ehe die Kehrtwende kam und die "Reds" den Deal noch verhinderten. Für Wirtz greift der englische Rekordmeister tief in die Taschen.

Wirtz bricht diverse Rekorde

Nach Informationen der "Bild" fließen inklusive Boni 150 Millionen Euro an Leverkusen. Damit wäre Wirtz sowohl Rekordabgang der deutschen Bundesliga, als auch Rekordzugang der englischen Premier League. Im internationalen Vergleich waren nur Neymar (222 Millionen Euro) und Kylian Mbappe (180 Millionen Euro) noch teurer.

Der 22-jährige Kreativspieler soll sich mit Liverpool bereits seit Tagen einig sein, jetzt folgte also auch der Durchbruch bei den Klubs. Zeitnah wird nun mit dem Medizincheck und der Vertragsunterschrift gerechnet. Von Romano kam bereits das bekannte "Here we go".

Der deutsche Nationalspieler hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten Fußballspieler der Bundesliga entwickelt und war einer der Topstars im Team von mittlerweile Ex-Coach Xabi Alonso, der kommende Saison bei Real Madrid an der Seitenlinie stehen wird. In der abgelaufenen Saison kommt der offensive Mittelfeldspieler auf 16 Tore und 15 Vorlagen in 45 Spielen.

Wirtz kam 2020 für 200.000 Euro Ausbildungsentschädigung von Rivale Köln und bringt nun fünf Jahre später 150 Millionen Euro ein.

