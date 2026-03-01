RB Leipzig gewinnt am 24. Spieltag der deutschen Bundesliga mit 2:1 beim Hamburger SV im Volksparkstadion.

Trotz zwischenzeitlicher Führung der Hausherren durch Fabio Vieira drehen die Gäste das Spiel durch Tore von Romulo und Yan Diomande, wobei Leipzig sogar einen Elfmeter verschiesst.

Diese Niederlage ist für den HSV im Abstiegskampf ein herber Dämpfer. Leipzig bleibt an den Champions-League-Rängen dran.

Führung und prompter Ausgleich in Hälfte eins

RB Leipzig übernimmt von Beginn an die Kontrolle und dominiert mit 60 Prozent Ballbesitz sowie neun Eckbällen über die gesamte Spieldauer.

Doch mitten in diese Drangphase schlagen die Hamburger eiskalt zu: Fabio Vieira schliesst kurz vor der Halbzeitpause nach einer Vorlage von William Mikelbrencis zur umjubelten 1:0-Führung ab.

Die Freude im Volksparkstadion währt jedoch nur kurz. Leipzig zeigt sich unbeeindruckt und antwortet noch vor dem Pausenpfiff durch Romulo, der nach einem feinen Zuspiel von Ridle Baku den verdienten 1:1-Ausgleich erzielt.

Leipzig trifft, verschiesst Elfmeter und zittert sich zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel macht Leipzig da weiter, wo es aufgehört hat. Yan Diomande bringt sein Team in Führung, mustergültig bedient vom Torschützen zum Ausgleich, Romulo.

Leipzig drückt weiter und erhält die grosse Chance, den Deckel draufzumachen, als Schiedsrichter Bastian Dankert auf den Elfmeterpunkt zeigt. Doch der bis dahin so starke Romulo wird zur tragischen Figur, als er vom Punkt scheitert und dem HSV die Hoffnung auf einen Punktgewinn lässt.

Die Schlussphase wird hektisch und ist von harten Zweikämpfen geprägt – der HSV sammelt insgesamt drei gelbe Karten, Leipzig zwei. Trotz aller Bemühungen gelingt es den Hamburgern nicht mehr, den Leipziger Abwehrriegel zu knacken.

Mit nur sieben Torschüssen im gesamten Spiel fehlt die letzte Durchschlagskraft, während Leipzig mit 13 Schüssen deutlich zielstrebiger agiert und den knappen Vorsprung über die Zeit bringt.

Für den Hamburger SV bleibt nach einem aufopferungsvollen Kampf nur die Enttäuschung über eine weitere verpasste Chance, sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.