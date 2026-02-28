Unterhaltung pur! Bayern gewinnt den deutschen Klassiker

Der FC Bayern München gewinnt das Topspiel der 24. Runde in der deutschen Bundesliga auswärts im Signal Iduna Park gegen Borussia Dortmund mit 3:2.

Mit dem Auswärtssieg baut der Rekordmeister die Tabellenführung auf elf Punkte aus und macht damit einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung. Der BVB hingegen wird wenige Tage nach dem bitteren CL-Aus gegen Atalanta Bergamo nicht für eine starke Leistung belohnt.

Die Partie startet wie erwartet: Bayern hat den Ball, der BVB steht tief und versucht schnell umzuschalten. Den ersten Abschluss haben die Gäste aus München, Michael Olise scheitert mit einem Schlenzer aber am stark parierenden Gregor Kobel (16.).

Die beiden ÖFB Legionäre Konrad Laimer und Marcel Sabitzer stehen bei ihren Teams jeweils in der Startformation. Laimer agiert als Linksverteidiger bis zur 87. Minute, Sabitzer spielt auf der Sechs und liefert einen Assist.

Schlotterbeck im Mittelpunkt

Aufregung gibt es wenige Minuten nach der ersten Chance: Nach einer Grätsche von Nico Schlotterbeck bleibt Josip Stanisic mit Schmerzen liegen. Der BVB-Profi trifft den Kroaten böse am Knöchel, nach langer Verzögerung sieht der Innenverteidiger Gelb (20.).

Aus dem Nichts sticht dann plötzlich die bis dahin harmlose Dortmund-Offensive eiskalt zu. Nach einem Freistoß von Daniel Svensson köpft Schlotterbeck die Kugel unhaltbar zur Führung ins Netz (26.).

In weiterer Folge steht der BVB noch tiefer in ihrem 5-4-1-System, Bayern findet kaum Lücken und versucht es hauptsächlich aus der Distanz. So geht es mit einer knappen Führung für die Hausherren in die Pause.

Kane mit dem Doppelpack

Durchgang zwei beginnt von beiden Seiten aktiv. Zuerst hat Svensson die Gelegenheit (47.), dann verpasst Dayot Upamecano eine scharfe Hereingabe am langen Pfosten hauchdünn (51.).

Zwei Minuten später gleichen die Bayern aus: Joshua Kimmich chippt hinter die Kette auf Serge Gnabry und der legt per Kopf nochmal quer auf Harry Kane. Der Superstar muss nur noch einschieben (54.).

Eine Viertelstunde später steht erneut Schlotterbeck im Mittelpunkt: Der Abwehrchef bringt Stanisic im Strafraum zu Fall – Elfmeter. Kobel ist zwar dran, Kane trifft trotzdem zu seinem 30. Saisontor (70.).

Musterflanke Sabitzer – Traumtor Kimmich

Dortmund gibt sich aber nicht auf und findet die passende Antwort: Sabitzer mit der perfekten Flanke in die Mitte auf Svensson, der die Kugel volley zum Ausgleich in die Maschen schießt (83.).

Doch auch diesmal kommt Bayern zurück: Eine Flanke von Olise kann der BVB nicht richtig klären und Kimmich knallt die Kugel mit links aus dem Rückraum zum 3:2-Siegtreffer in den Winkel (87.).