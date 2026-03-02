VfL-Trainer über Wolfsburg: Atmosphäre "nicht bundesligatauglich"

Der VfL Wolfsburg befindet sich weiter tief in der Krise. Die Mannschaft von ÖFB-Legionär Patrick Wimmer ist mit 20 Punkten Vorletzter und damit aktuell unter dem Strich. Die Tabelle der Deutschen Bundesliga >>>

Entsprechend bedient war man nach der 0:4-Pleite in Stuttgart. Mittelfeld-Akteur Yannick Gerhardt schimpfte bei "DAZN" über einen Verein, der nicht gesund sei.

"Wir haben es zu selten geschafft, unseren Ansprüchen gerecht zu werden. Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität ist viel zu groß", betont der VfL-Kicker.

Bauer angezählt

Der Kampf ums Überleben ist angekommen in der Autostadt. Cheftrainer Bauer meinte angesprochen auf Gerhardt, dass es besser sei, Dinge intern zu belassen. Aber auch er muss zugeben: "Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen und die Atmosphäre und die Kultur innerhalb des Klubs aktuell nicht bundesligatauglich sind."

Für den Cheftrainer selbst könnte es langsam eng werden, aus den letzten sieben Spielen gab es nur zwei Punkte. Laut "kicker" gilt Dieter Hecking als möglicher Nachfolgekandidat. Aber auch Ex-Meistercoach Felix Magath gilt als möglicher Mann für den Kampf um den Ligaverbleib. >>>