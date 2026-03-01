NEWS
ÖFB-Youngster mit Hattrick für BVB U19 im Revier-Derby
Der Flügelspieler avanciert für "Schwarz-Gelb" gegen den Erzrivalen zum Matchwinner.
Thierry Fidjeu-Tazemeta ist der Mann des Spiels für die U19 von Borussia Dortmund!
Der 18-jährige Rechtsaußen steuert beim klaren 4:1-Auswärtssieg der "Schwarz-Gelben" in der DFB U19-Nachwuchsliga gegen Schalke 04 einen Triplepack bei.
Der 1,92 Meter große Offensivmann erzielt das 1:0 vor der Pause (22.) und legt nach Seitenwechsel nochmal nach (72./75.). Dazwischen trifft Teamkollege Romeo Ritter zum zwischenzeitlichen 2:0 (57.).
Fidjeu-Tazemeta stammt aus der Akademie St. Pölten und wechselte im Februar 2024 in die Jugend von Borussia Dortmund.