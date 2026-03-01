NEWS

ÖFB-Youngster mit Hattrick für BVB U19 im Revier-Derby

Der Flügelspieler avanciert für "Schwarz-Gelb" gegen den Erzrivalen zum Matchwinner.

ÖFB-Youngster mit Hattrick für BVB U19 im Revier-Derby Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Thierry Fidjeu-Tazemeta ist der Mann des Spiels für die U19 von Borussia Dortmund!

Der 18-jährige Rechtsaußen steuert beim klaren 4:1-Auswärtssieg der "Schwarz-Gelben" in der DFB U19-Nachwuchsliga gegen Schalke 04 einen Triplepack bei.

Der 1,92 Meter große Offensivmann erzielt das 1:0 vor der Pause (22.) und legt nach Seitenwechsel nochmal nach (72./75.). Dazwischen trifft Teamkollege Romeo Ritter zum zwischenzeitlichen 2:0 (57.).

Fidjeu-Tazemeta stammt aus der Akademie St. Pölten und wechselte im Februar 2024 in die Jugend von Borussia Dortmund.

Mehr zum Thema

BVB-Kapitän verletzt sich schwer

BVB-Kapitän verletzt sich schwer

Deutsche Bundesliga
1
Unterhaltung pur! Bayern gewinnt den deutschen Klassiker

Unterhaltung pur! Bayern gewinnt den deutschen Klassiker

Deutsche Bundesliga
1
Kehrt Felix Magath zurück in die Bundesliga?

Kehrt Felix Magath zurück in die Bundesliga?

Deutsche Bundesliga
Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Deutsche Bundesliga
Aufatmen: Lazaro und Turin holen wichtige Punkte im Abstiegskampf

Aufatmen: Lazaro und Turin holen wichtige Punkte im Abstiegskampf

Serie A
Big Points im Kampf um Europa: Frankfurt besiegt den SC Freiburg

Big Points im Kampf um Europa: Frankfurt besiegt den SC Freiburg

Deutsche Bundesliga
Deutlich! Stuttgarter Gala gegen Wolfsburg

Deutlich! Stuttgarter Gala gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Borussia Dortmund ÖFB-Legionäre