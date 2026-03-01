NEWS

Kehrt Felix Magath zurück in die Bundesliga?

Das Trainer-Urgestein wird aktuell bei einem seiner Ex-Vereine gehandelt. Magath ist allerdings nicht der einzige Kandidat.

Kehrt Felix Magath zurück in die Bundesliga? Foto: © GETTY
Kommt es im Jahr 2026 zum Trainer-Comeback von Felix Magath?

Seit über dreieinhalb Jahren ist der Deutsche ohne Trainer-Job. Magath rettete die Hertha in der Saison 2021/22 durch die Relegation noch in der Liga. Seitdem wurde es ruhiger um den mittlerweile 72-Jährigen.

Zumindest bis jetzt. Denn wie "Sport1" berichtet, könnte Magath bald wieder in der deutschen Bundesliga coachen. Beim VfL Wolfsburg wackelt der Trainer-Stuhl nämlich wieder.

So könnte es nach Paul Simonis mit Daniel Bauer bereits das zweite Trainer-Aus diese Saison geben.

Drei Ex-Trainer im Gespräch

Neben Magath gebe es laut dem Bericht noch zwei weitere Kandidaten auf die Nachfolge von Bauer: Thomas Reis (2016-2019 bei der U19) und Dieter Hecking (Chefcoach von 2013-2016) trainierten ebenso schon in Wolfsburg.

Eine Entscheidung über Bauers Zukunft sei noch nicht gefallen. Doch auch der "kicker" berichtet, dass es "ernsthafte Überlegungen" bezüglich eines Trainerwechsels gebe.

