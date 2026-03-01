BVB-Kapitän verletzt sich schwer

Nächster Rückschlag für Borussia Dortmund.

Nach dem Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo und der knappen Niederlage im deutschen Klassiker gegen Bayern München (Zum Spielbericht>>>) muss der BVB die restliche Saison ohne ihren Kapitän auskommen.

Emre Can zog sich gegen die Bayern einen Kreuzbandriss zu. Damit fehlt der Innenverteidger mehrere Monate und reiht sich in die Verletzungsmisere der Dortmunder ein.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagt bei Sky: "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird."