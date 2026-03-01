NEWS

BVB-Kapitän verletzt sich schwer

Der Verteidiger wird mehrere Monate ausfallen.

BVB-Kapitän verletzt sich schwer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nächster Rückschlag für Borussia Dortmund.

Nach dem Champions-League-Aus gegen Atalanta Bergamo und der knappen Niederlage im deutschen Klassiker gegen Bayern München (Zum Spielbericht>>>) muss der BVB die restliche Saison ohne ihren Kapitän auskommen.

Emre Can zog sich gegen die Bayern einen Kreuzbandriss zu. Damit fehlt der Innenverteidger mehrere Monate und reiht sich in die Verletzungsmisere der Dortmunder ein.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagt bei Sky: "Emres Verletzung ist extrem bitter. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs. Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird."

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Enttäuschung beim BVB nach Topspiel-Pleite: "Tut unfassbar weh"

Enttäuschung beim BVB nach Topspiel-Pleite: "Tut unfassbar weh"

Deutsche Bundesliga
1
Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Diomande schießt Leipzig zu Auswärtserfolg beim HSV

Deutsche Bundesliga
"Werbung für die Bundesliga" – Kompany nach Klassiker angetan

"Werbung für die Bundesliga" – Kompany nach Klassiker angetan

Deutsche Bundesliga
15
Big Points im Kampf um Europa: Frankfurt besiegt den SC Freiburg

Big Points im Kampf um Europa: Frankfurt besiegt den SC Freiburg

Deutsche Bundesliga
Deutlich! Stuttgarter Gala gegen Wolfsburg

Deutlich! Stuttgarter Gala gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Unterhaltung pur! Bayern gewinnt den deutschen Klassiker

Unterhaltung pur! Bayern gewinnt den deutschen Klassiker

Deutsche Bundesliga
1
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - Bayern München

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - Bayern München

Deutsche Bundesliga
12

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Borussia Dortmund Sebastian Kehl Emre Can