Englische Top-Klubs jagen Sabitzer-Trainer

Einige Vereine aus der Premier League sollen Interesse am BVB-Coach zeigen.

Englische Top-Klubs jagen Sabitzer-Trainer Foto: © GETTY
Zwei Titelchancen sind für Borussia Dortmund schon im Februar dahin.

Und dennoch spielen die Schwarz-Gelben eigentlich die beste Saison seit Jahren. Im Schnitt holt Kovac in dieser Spielzeit 2,00 Punkte pro Partie. National verlor er nur zwei von 26 Matches.

Trotz des Ausscheidens in den Pokalbewerben und der nicht immer ansehnlichen Spielweise weckt der Ex-Salzburger offenbar Begehrlichkeiten auf der Insel. Laut eines "Bild"-Berichts hätten sich während dieser Saison schon drei Premier-League-Klubs mit Kovac beschäftigt.

Vertrag läuft 2027 aus

Der FC Chelsea, Manchester United und Tottenham sollen bereits Interesse gezeigt haben. Bei United wurde Kovac schon vor einem Monat als Kandidat ins Spiel gebracht.

Dagegen will Dortmund den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag von Kovac verlängern. In der Führungsetage sei man der Meinung, dass er unter den derzeitigen Umständen das Maximum aus der Mannschaft heraushole.

