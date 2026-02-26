NEWS

Rückschlag für Manuel Neuer vor Klassiker

Der Routinier kämpft sich aktuell von einem Muskelfaserriss zurück. Jetzt erleidet er unmittelbar vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund aber einen Rückschlag.

Rückschlag für Manuel Neuer vor Klassiker Foto: © GETTY
Am Samstag kommt es in der deutschen Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund zum absoluten Topspiel (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Ob Manuel Neuer im Klassiker das Tor hüten kann, ist weiterhin fraglich. Der 39-Jährige laborierte bis zuletzt an einem Muskelfaserriss - am Donnerstag hat er aber erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Nach Informationen der "tz" musste er das Training aber nach 20 Minuten wieder abbrechen. So soll er Schmerzen im unteren Rücken, am Gesäß und in der Wade verspürt haben.

Als Ersatz stünde erneut Jonas Urbig bereit.

