So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

Die "Red Devils" bestätigen selbst, wie viel der Klub für den Rausschmiss des Portugiesen zahlen könnte. Amorim ist nicht der einzige Ex-Coach auf der Payroll.

Seit fast zwei Monaten ist Ruben Amorim nicht mehr Trainer von Manchester United.

Seitdem ging es bei den "Red Devils" durchaus steil nach oben, Michael Carrick führte United auf Platz vier. Die Kosten für seinen Vorgänger Amorim muss der Verein aber weiterhin zahlen.

Wie hoch die Kompensation für den Portugiesen werden kann, gibt United im Quartalsbericht bekannt. Bis zu 15,9 Millionen Pfund (18,1 Mio. Euro) an Vergleichszahlungen könnte Amorim noch bekommen.

Über 30 Millionen für zwei Trainer

Auch Erik Ten Hag kassierte nach seinem Aus beim einstigen Giganten einen ähnlichen Betrag. 14,5 Millionen Pfund (16,5 Mio. Euro) bekam der Niederländer als Kompensation.

Damit zahlte ManUnited mehr als 30 Millionen Euro für zwei Trainer-Entlassungen.

