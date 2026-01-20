Neben Glasner: Ex-Salzburg-Kicker Trainerkandidat bei ManUnited

Wer wird neuer Trainer bei Manchester United?

Nach dem Aus von Ruben Amorim sind die "Red Devils" auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Interimscoach Michael Carrick könnte im Sommer abgelöst werden.

Mit Oliver Glasner gilt ein Österreicher als heißer Kandidat. Der Palace-Trainer hat bereits angekündigt, seinen Klub im Sommer zu verlassen

Es dürfte aber ein weiterer Mann mit Vergangenheit beim FC Red Bull Salzburg auf der Shortlist von Manchester United stehen. Wie "Sky"-Journalist Patrick Berger auf "X" berichtet, gelte BVB-Coach Niko Kovac als Kandidat.

Startete Karriere in Salzburg

Der Kroate startete nach Ende seiner Profilaufbahn seine Trainerkarriere 2009 bei den Red Bull Juniors in Salzburg. 2011 wurde er Co-Trainer der Profis unter Ricardo Moniz. Später betreute er unter anderem die kroatische A-Nationalmannschaft, Eintracht Frankfurt und Bayern München.

Seit Februar 2025 steht er beim BVB an der Seitenlinie. Sein Erfolg macht ihn auch begehrt. Mit gerade einmal einer Niederlage stehen die Dortmunder auf Platz zwei der Deutschen Bundesliga.

Bereits in der Vergangenheit gab es dem Bericht zufolge ein Angebot von der Insel. 2021 sollen die Spurs dem damaligen Monaco-Coach eine Offerte unterbreitet haben, dieser habe aber abgelehnt.