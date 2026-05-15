Dortmund bindet Offensivtalent langfristig

Borussia Dortmund bindet Talent Samuele Inacio langfristig.

Wie die "Schwarz-Gelben" am Freitag vermelden, unterzeichnet der Italiener ein bis 2029 gültiges Arbeitspapier. Ursprünglich war der 18-Jährige bis 2027 an die Borussen gebunden.

Zuletzt kam der Offensivspieler öfter zum Einsatz, beim spektakulären 3:2 gegen Eintracht Frankfurt erzielte er seinen Premiertreffer für die Profis.

"Zählt zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit"

Sportchef Lars Ricken schwärmt in höchsten Tönen vom Youngster: "Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial zählt Samu zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Hingabe und seiner Qualität zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann. Für die Entwicklung unserer Mannschaft ist er ein wichtiger Teil und deshalb freuen wir uns, dass wir ihn langfristig an uns binden konnten."

Neo-Sportdirektor Ole Book meint: "Samu bringt vieles mit: Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt. Diese Qualitäten gepaart mit seinem Fleiß und seiner Bereitschaft, sich weiterentwickeln zu wollen, machen ihn zu einem richtig guten Spieler, der bei uns schon eine gute Entwicklung genommen und gleichzeitig auch noch große Schritte vor sich hat."