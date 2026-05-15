Ilzer vor Saisonfinale: "Großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel"

"Ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel" - so bezeichnet Christian Ilzer die Situation am 34. Spieltag der Deutschen Bundesliga.

An diesem geht es für den Österreicher und die TSG Hoffenheim noch um viel, kämpft die TSG doch um die Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Champions League.

Hoffenheim ist zuhause gegen Borussia Mönchengladbach gefordert (Samstag, 15:30 Uhr) und liefert sich zeitgleich ein Fernduell um den vierten Platz mit dem VfB Stuttgart, der auswärts in Frankfurt ran muss. Auch Bayer Leverkusen hat noch eine theoretische Chance auf Platz vier.

"Finale Würfel" werden fallen

In der Pressekonferenz vor der entscheidenden Partie holt der Ex-Sturm-Coach zu einer Brettspiel-Metapher aus. Diese erklärt er so: "Wir haben es geschafft, an einem finalen Tisch mit Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart und Leverkusen zu sitzen."

Die ersten drei haben "ihre Kegel schon im Ziel – und wir fighten noch um den finalen Platz. Wenn es morgen den Abpfiff gibt, ist der finale Würfel gefallen", so Ilzer.

Wie auch immer die Saison ausgeht, es war "eine unheimlich erfolgreiche Saison für die TSG Hoffenheim", betont der Österreicher.

Derzeit hat Hoffenheim im Vergleich zu den Schwaben das schlechtere Torverhältnis (+17 zu +22), muss also selbst gewinnen und im Idealfall auf einen Ausrutscher des VfB hoffen.