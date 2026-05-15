Salzburg-Abgang Ratkov in Deutscher Bundesliga begehrt

Petar Ratkov und Lazio Rom hat sich noch nicht zu einer Liebesbeziehung entwickelt!

Der Stürmer wechselte im Winter für 13 Millionen Euro von Red Bull Salzburg in die italienische Hauptstadt. Durchsetzen konnte sich der 22-jährige Serbe dort aber nicht. Acht Mal kam er in der Liga zum Einsatz, Scorer konnte er jedoch keine beisteuern.

Wechsel nach Deutschland?

Wie "Sky" nun berichtet, soll der Klub aus der Serie A nach einer halben Saison schon wieder bereit sein, Ratkov im Sommer abzugeben. Einige namhafte deutsche Bundesligisten sollen Interesse haben, konkrete Namen werden aber keine genannt.

Lazio forciert wohl eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro.

Mit neun Toren in der ADMIRAL Bundesliga ist Ratkov noch immer der beste Torschütze der "Bullen" in dieser Saison.