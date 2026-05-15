NEWS

Salzburg-Abgang Ratkov in Deutscher Bundesliga begehrt

Der Stürmer ist noch immer der beste Torschütze der "Bullen" in der laufenden Saison. Im Sommer könnte er erneut den Klub wechseln.

Salzburg-Abgang Ratkov in Deutscher Bundesliga begehrt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Petar Ratkov und Lazio Rom hat sich noch nicht zu einer Liebesbeziehung entwickelt!

Der Stürmer wechselte im Winter für 13 Millionen Euro von Red Bull Salzburg in die italienische Hauptstadt. Durchsetzen konnte sich der 22-jährige Serbe dort aber nicht. Acht Mal kam er in der Liga zum Einsatz, Scorer konnte er jedoch keine beisteuern.

Wechsel nach Deutschland?

Wie "Sky" nun berichtet, soll der Klub aus der Serie A nach einer halben Saison schon wieder bereit sein, Ratkov im Sommer abzugeben. Einige namhafte deutsche Bundesligisten sollen Interesse haben, konkrete Namen werden aber keine genannt.

Lazio forciert wohl eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro.

Mit neun Toren in der ADMIRAL Bundesliga ist Ratkov noch immer der beste Torschütze der "Bullen" in dieser Saison.

Die teuersten deutschen Fußballer jemals

#21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
#21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Nach Kabinen-Eklat: Klubs bringen sich bei Valverde in Stellung

Nach Kabinen-Eklat: Klubs bringen sich bei Valverde in Stellung

La Liga
Leverkusen-Coach vor Aus: Das sind mögliche Nachfolger

Leverkusen-Coach vor Aus: Das sind mögliche Nachfolger

Deutsche Bundesliga
4
Gadou-Nachfolger: Salzburg schnappt sich wohl Abwehr-Juwel

Gadou-Nachfolger: Salzburg schnappt sich wohl Abwehr-Juwel

Bundesliga
20
Ex-Altacher wechselt in die deutsche Bundesliga

Ex-Altacher wechselt in die deutsche Bundesliga

Deutsche Bundesliga
Schicker holt angeblich WAC-Kicker nach Hoffenheim

Schicker holt angeblich WAC-Kicker nach Hoffenheim

Bundesliga
11
Fix! Salzburg verkauft ÖFB-Youngster in Premier League

Fix! Salzburg verkauft ÖFB-Youngster in Premier League

Bundesliga
9
Transfer: Grillitsch-Kollege könnte Schalke Millionen einbringen

Transfer: Grillitsch-Kollege könnte Schalke Millionen einbringen

International
1

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Deutsche Bundesliga Petar Ratkov Lazio Rom Gerüchteküche Transfermarkt FC Red Bull Salzburg