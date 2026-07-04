Ex-Salzburg-Coach wohl Thema beim DFB

Holt der DFB einen ehemaligen Trainer des FC Red Bull Salzburg?

Wie "Sky Sport Deutschland" berichtet, gilt Pepijn Lijnders als möglicher Kandidat als neuer Co-Trainer bei den Deutschen. Aber natürlich nur dann, wenn Jürgen Klopp tatsächlich auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgt.

Der 59-Jährige bestätigte erst kürzlich, dass er mit dem DFB Gespräche führt >>>

Zwei Red-Bull-Mitarbeiter ebenso im Gespräch

In diesen soll es laut Sky eben auch um das künftige Trainerteam von Klopp gehen. Neben Lijnders sollen auch Ex-Leipzig-Interimstrainer Zsolt Löw (Head of Soccer Philosophy bei Red Bull) und Peter Krawietz (Head of Soccer Development bei Red Bull) zur Diskussion stehen.

Lijnders war bis Saisonende Co-Trainer bei Manchester City unter Pep Guardiola. Zuvor war er für ein knappes Halbjahr Cheftrainer der "Bullen". Mit Klopp arbeitete der Niederländer über acht Jahre als Co-Trainer des FC Liverpool zusammen.