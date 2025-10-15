Borussia Dortmund will mit Ex-Salzburger verlängern

Karim Adeyemi wechselte im Sommer 2022 für satte 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Deutschland zu Borussia Dortmund.

Nach Anfangsschwierigkeiten kommt der mittlerweile 23-jährige Offensivspieler immer besser in Schwung. In der laufenden Saison ist er mit zwei Toren und einer Vorlage aus den ersten sechs Ligaspielen einer der wichtigsten Spieler im System von Cheftrainer Niko Kovac.

Kein Wunder also, dass die "Schwarz-Gelben" den bis 2027 gültigen Vertrag gerne ausdehnen würden. Das bestätigt Geschäftsführer Sport Lars Ricken im Interview mit der "Sport Bild": "Klar ist: Wir wollen mit Karim langfristig zusammenarbeiten, daran arbeiten wir."

Neben Adeyemi soll auch der Abwehrchef vorzeitig verlängern

Im Sommer gab es vereinzelt Gerüchte, dass der Deutsche den BVB in Richtung SSC Neapel verlassen könnte, doch da schob Ricken früh den Riegel vor. "Wir wollten ihn nicht abgeben".

Seit seinem Wechsel nach Dortmund kommt der elffache DFB-Teamspieler auf 115 Pflichtspiele, in denen er 29 Tore erzielte und 22 weitere vorbereitete.

Neben Adeyemi soll auch der Vertrag mit Abwehrchef Nico Schlotterbeck vorzeitig verlängert werden. Dem 25-jährigen Innenverteidiger soll sogar bereits ein Angebot vorliegen. Noch zögere der Deutsche aber. Ein möglicher Grund? Bayern München soll ebenfalls interessiert sein.