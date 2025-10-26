Rot für Lienhart! Leverkusen rehabilitiert sich nach UCL-Debakel

In der deutschen Bundesliga feiert Bayer Leverkusen am achten Spieltag einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg.

Die Werkself lässt den Gästen nach einer kurzen Anfangsoffensive kaum eine Chance und sichert sich die drei Punkte durch Tore von Ernest Poku (22.) und Edmond Tapsoba (52.).

Durch diesen Erfolg klettert die Elf von Trainer Kasper Hjulmand auf den vierten Tabellenplatz, während Freiburg auf Rang elf zurückfällt.

Adamu sorgt für Gefahr

Dabei starten die Gäste aus dem Breisgau mutig in die Partie und kommen durch Derry Lionel Scherhant (3.) sowie den österreichischen Legionär Junior Adamu (4.) zu ersten Abschlüssen.

Nach dieser kurzen Anfangsphase übernimmt jedoch die Hjulmand-Elf das Kommando. Folgerichtig belohnt sich Leverkusen in der 22. Minute, als Ernest Poku nach Vorlage von Aleix Garcia zur verdienten 1:0-Führung trifft.

Die Freiburger, bei denen Philipp Lienhart bereits früh die Gelbe Karte sieht (15.), wirken überfordert. Kurz vor dem Pausenpfiff wird ein weiterer Treffer der Hausherren durch Arthur wegen Abseits aberkannt, womit es bei der knappen Führung bleibt.

Gelb-Rot für Lienhart

Auch nach dem Seitenwechsel dominiert die Werkself das Geschehen und sorgt früh für die Vorentscheidung. Edmond Tapsoba erhöht in der 52. Minute nach einer präzisen Ecke von Alex Grimaldo per Kopf auf 2:0.

Jegliche Hoffnung der Gäste auf eine Wende erlischt in der 74. Minute, als der bereits verwarnte Philipp Lienhart nach einem wiederholten Foulspiel von Schiedsrichter Harm Osmers mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wird. Sein Landsmann Junior Adamu, der in der Startelf stand, war zu diesem Zeitpunkt bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Am Ende steht ein hochverdienter 2:0-Erfolg für Bayer Leverkusen, das die Partie über weite Strecken kontrolliert. In Überzahl spielt die Heimmannschaft den Sieg souverän nach Hause und lässt nichts mehr anbrennen.

Der SC Freiburg muss nach der Niederlage und dem Platzverweis für Lienhart einen Rückschlag hinnehmen und findet sich im Tabellenmittelfeld wieder.