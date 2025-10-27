NEWS

Schröder: "Gibt keinen Kontakt zu anderen Trainern"

Borussia Mönchengladbach wartet weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. Trotzdem genießt Trainer Eugen Polanski "vollstes Vertrauen".

Die Situation von Borussia Mönchengladbach spitzt sich immer weiter zu. Am Wochenende setzte es für die "Fohlen" die bereits fünfte Niederlage in dieser Saison. Mit drei Punkten steht die Mannschaft von Interimstrainer Eugen Polanski am Tabellenende.

Dennoch beschäftigt sich Neo-Sportdirektor Rouven Schröder noch nicht mit möglichen Alternativen. "Es gibt keinen Kontakt zu anderen Trainern. Von daher vollstes Vertrauen", betont der ehemalige Geschäftsführer Sport der Salzburger bei "Sky90".

"Wir haben eine Riesenverantwortung gegenüber dem Klub, daher wird es keine vorschnellen Dinge geben", so der 50-Jährige weiter.

Sein Fokus liegt aktuell vielmehr auf dem anstehenden Transferwinter. Trotz begrenzter finanzieller Mittel kündigte Schröder an, den Kader gezielt zu verstärken: "In solchen Situationen muss man kreativ werden." Die aktuelle Mannschaft sei "sehr ruhig", weshalb er im Winter einen erfahrenen "Lautsprecher" verpflichten will.

