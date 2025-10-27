Muslic gibt Schalke-Fans ein besonderes Versprechen

Der FC Schalke 04 surft in der 2. Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle. Die "Knappen" durften im Heimspiel gegen Darmstadt 98 den fünften Pflichtspielsieg en suite bejubeln.

Hauptverantwortlich für den aktuellen Höhenflug des einstigen Spitzenklubs ist Miron Muslic. Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen bei den Schalke-Fans gemacht.

Muslic: "Ich bleibe für immer Mitglied von Schalke 04"

Der 43-Jährige genießt die aktuelle Phase, weiß den Hype um seine Person aber auch einzuordnen : "Ich war ruhig vor vier Monaten, als sich viele über meine Verpflichtung gewundert und gefragt haben, was dieser Unbekannte aus Tirol denn hier will - und ich bleibe ruhig, wenn ich spüre, dass die Menschen unsere Arbeit in nur vier Monate sehr zu schätzen gelernt haben."

Seit kurzem ist Muslic auch Schalke-Mitglied - und wird das auch über sein Trainer-Engagement hinaus bleiben, so das Verprechen des Österreichers: "Ich bleibe für immer Mitglied von Schalke 04, zu 100 Prozent. Egal, wie sich die Wege mal trennen werden. Schalke 04 ist ein Teil von mir, es hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Einmal Schalke, immer Schalke."