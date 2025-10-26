Der FC Bayern München schreitet weiter unaufhaltsam durch die Saison.

Am Samstag holten die Münchner gegen Borussia Mönchengladbach den achten Sieg im achten Bundesliga-Saisonspiel - Spielbericht >>>

Bewerbsübergreifend war es tatsächlich bereits der 13. Sieg im 13. Saisonspiel. Damit stellen die Münchner den bisherigen Rekord der AC Milan ein. Die "Rossoneri" waren 1992 bislang der einzige Verein aus einer der großen europäischen Ligen, der ebenfalls mit 13 Siegen in die Saison starten konnte.

Kimmich: "Kein Zufall"

Für Joshua Kimmich nicht überraschend. "Dass wir jetzt 13 Pflichtspielsiege zum Saisonstart haben, ist kein Zufall. Das ist die Belohnung für harte Arbeit, konsequentes Training und eine klare Struktur in der Mannschaft", erklärt er bei "Sky".

"Wir haben eine richtig gute Truppe, und man sieht, dass auch die Jungs die reinkommen sofort da sind. Jeder freut sich für den anderen, wenn er trifft oder eine Vorlage macht. Es ist eine sehr homogene Mannschaft, ohne dass alles nur ‘Friede, Freude, Eierkuchen‘ ist. Es gibt ein Leistungsprinzip, jeder will sich durchsetzen – aber alle tun es fürs Team", so Kimmich weiter.