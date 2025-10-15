NEWS

Italienische Topklubs an Bayern-Verteidiger interessiert

Der Südkoreaner ist bei den Bayern nur noch dritte Wahl. Nun könnte es zu einer Rückkehr nach Italien kommen.

Italienische Topklubs an Bayern-Verteidiger interessiert Foto: © GETTY
Min-jae Kim steht beim FC Bayern München auf dem Abstellgleis. In dieser Saison kommt der Südkoreaner bisher erst auf sechs Einsätze mit einer Spielzeit von knapp über 300 Minuten. Hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah ist Kim aktuell nur Innenverteidiger Nummer drei.

Im Winter könnte sich nun ein Ausweg für den Innenverteidiger bieten. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sollen sowohl der AC Milan als auch Juventus Turin am 73-fachen südkoreanischen Nationalspieler interessiert sein.

Das einzige Problem ist, dass der 28-Jährige in München knapp neun Millionen Euro an Jahresgehalt verdienen soll. Zu viel für die beiden italienischen Klubs.

Jedoch besteht bei den Italienern die Hoffnung, dass der Innenverteidiger, der vor zwei Jahren für 50 Millionen Euro von Napoli zu den Bayern wechselte, auf Gehalt verzichtet, um mehr Spielzeit in einer Top-Liga zu bekommen.

