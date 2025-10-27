Millionen-Deal! Bayern will sich Stadion kaufen

Der FC Bayern München dürfte sich ein neues Stadion für den Nachwuchs- und Frauenbereich zulegen.

Laut "Bild" steht der Rekordmeister vor einem Kauf des Uhlsportparks in Unterhaching. 7,5 Millionen Euro soll das Stadion kosten, das aktuell der Stadt gehört.

Untergebracht ist dort der Regionalligist SpVgg Unterhaching, der dort zwischen 1999 und 2002 Bundesliga spielte. 15.000 Zuschauer finden dort Platz.

Der Bayern-Campus mit einem Fassungsvermögen von 2.500 Zuschauern ist vor allem für das Frauen-Team zu klein geworden. Entsprechend wird nachgerüstet. Unterhaching - Kooperationsverein der Bayern - bleibt, wie es heißt, im Sportpark als Mieter beheimatet.