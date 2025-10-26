VfB Stuttgart VfB Stuttgart VFB FSV Mainz FSV Mainz M05
NEWS

Stuttgart holt knappen Heimsieg über Mainz

Die Schwaben drehen einen 0:1-Rückstand und rücken auf Platz drei vor.

Stuttgart holt knappen Heimsieg über Mainz Foto: © GETTY
In der deutschen Bundesliga feiert der VfB Stuttgart am achten Spieltag einen 2:1-Heimsieg gegen den FSV Mainz.

Die Hausherren geraten durch einen von Nadiem Amiri verwandelten Elfmeter (41.) zunächst in Rückstand, drehen die Partie aber dank der Treffer von Chris Führich (45.+4) und Deniz Undav (78.).

Durch diesen Erfolg festigt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den dritten Tabellenplatz, während die Mainzer auf Relegationsrang sechzehn verharren.

Stuttgart dominiert von Beginn weg

Von Beginn an übernimmt der VfB Stuttgart in der heimischen MHP Arena die Spielkontrolle. Die Schwaben setzen die Mainzer Defensive mit deutlich mehr Ballbesitz unter Druck, doch Torhüter Robin Zentner pariert sowohl einen Kopfball von Jamie Leweling (14.) als auch einen Schuss von Deniz Undav (19.).

Mitten in die Drangphase der Gastgeber hinein erhalten die Mainzer nach Überprüfung durch den Videoassistenten einen Elfmeter zugesprochen. Nadiem Amiri tritt an und verwandelt in der 41. Minute sicher zur überraschenden Führung für die Elf von Bo Henriksen.

Die Stuttgarter zeigen sich davon jedoch unbeeindruckt, und ihr Anrennen wird tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte belohnt, als Chris Führich nach Vorlage von Josha Vagnoman den verdienten Ausgleich erzielt (45.+4).

Schwaben bleiben am Drücker

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Stuttgart die spielbestimmende Mannschaft und drängt auf die Entscheidung. Mainz verteidigt leidenschaftlich, kann sich aber nur selten aus der Umklammerung befreien.

ÖFB-Legionär Philipp Mwene im Dienst der Gäste sieht nach einem Foul die Gelbe Karte. Der entscheidende Treffer fällt in der 78. Minute: Torhüter Alexander Nübel leitet mit einem präzisen, weiten Abschlag einen Konter ein, den Deniz Undav eiskalt zum umjubelten 2:1 für die Hausherren vollendet.

In der Schlussphase werfen die Mainzer alles nach vorne, doch die beste Chance zum Ausgleich vergibt der ebenfalls eingewechselte ÖFB-Export Nikolas Veratschnig, dessen Kopfball in der 90. Minute das Tor knapp verfehlt. Trotz mehrerer Eckbälle in der Nachspielzeit gelingt den Gästen der Ausgleich nicht mehr.

Am Ende steht ein verdienter, wenngleich hart erkämpfter Arbeitssieg für den VfB Stuttgart, der seine beeindruckende Form bestätigt. Für den FSV Mainz hingegen ist die Niederlage trotz einer aufopferungsvollen Leistung ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

