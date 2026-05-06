Hoffenheim bindet österreichischen Erfolgsmann

Sportgeschäftsführer Andreas Schicker hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig langfristig verlängert. Das verkünden die Sinsheimer am Mittwoch. Ein genaues Ende des Arbeitspapiers wird nicht genannt.

Ab sofort wird zudem Daniel Förderer zum zweiten Geschäftsführer befördert, zuvor war er externer Berater des Klubs.

Lob für Schicker

"Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten", so Gesellschafter Dietmar Hopp über den Österreicher.

Förderer ist ab sofort für Marketing, Vertrieb und Digitales zuständig.

"Die TSG Hoffenheim steht für einen modernen, innovativen und nachhaltigen Ansatz im Profifußball. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit dem Team die nächsten Entwicklungsschritte zu gestalten", meint dieser. Förderer bringt Jahre im internationalen Umfeld vom Softwareunternehmen und TSG-Sponsor SAP mit.