Ex-Klub will Ralf Rangnick ehren - Auch Österreicher dabei

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist international hoch anerkannt. Der Deutsche hinterließ vor seinem Engagement in Österreich gleich bei mehreren Klubs seine Spuren.

Jetzt kehrt er laut eines Berichts der "Bild" zu RB Leipzig zurück. Der Deutsche besucht das Bundesliga-Match gegen St. Pauli, soll dabei aber nicht nur wegen Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner vor Ort sein.

Klassentreffen in Leipzig

Zehn Jahre nach dem Aufstieg 2016 sollen die Helden geehrt werden, der ÖFB-Teamchef war damals Cheftrainer und Sportdirektor. Hinter dem Treffen stecke der damalige Kapitän Dominik Kaiser, der als Leiter des Career Centers nach wie vor im Verein arbeitet.

Auch Rangnicks damaliger Assistent Achim Beierlorzer soll vor Ort sein. Insgesamt zwölf Ex-Spieler würden erscheinen, dazu zählt auch der Halleiner Ex-ÖFB-Nationalspieler Stefan Ilsanker.

ÖFB-Star beruflich verhindert

Weiters seien Fabio Coltorti, Marcel Halstenberg, Atinc Nukan und Ex-Salzburger Massimo Bruno vor Ort.

Die drei noch in Leipzig aktiven Aufstiegshelden Willi Orban, Peter Gulasci und Lukas Klostermann seien bei der Ehrung nicht dabei, sie sollen ihren Fokus auf das Match richten. Nicht vor Ort sein kann ÖFB-Star Marcel Sabitzer, der Steirer ist für den BVB im Einsatz.