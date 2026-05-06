Verlieren die Bayern ihren Co an Manchester United?

Der FC Bayern München surft in der laufenden Saison auf der Erfolgswelle. Der Klub steht unter der Führung von Vincent Kompany im DFB-Pokalfinale und hat die Meisterschaft bereits fixiert.

Nach einer 4:5-Pleite im Hinspiel kann am Mittwoch im Heimspiel gegen PSG noch der Einzug ins Finale der UEFA Champions League gelingen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>> und bei CANAL+)

Dabei sorgte vor allem das Hinspiel in Paris für jede Menge Wirbel, das Neun-Tore-Spektakel ließ die Herzen vieler Fußballfans höher schlagen.

Dabei mussten die Bayern in Paris auf den gesperrten Cheftrainer Vincent Kompany verzichten, der Engländer Aaron Danks ersetzte ihn auf der Seitenlinie.

Kennt Carrick aus Vergangenheit

Jetzt droht laut "TeamTalk" der Abgang des 42-Jährigen. Demnach möchte Michael Carrick seinen Landsmann zu Manchester United lotsen, dort darf der Noch-Interimstrainer mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer weitermachen.

Ein Wechsel dürfte durchaus denkbar sein. Danks arbeitete zwischen 2022 und 2024 gemeinsam mit Carrick bei Middlesbrough.

2021 war der heutige Bayern-Assistent für acht Spiele Co-Trainer von Vincent Kompany bei Anderlecht. Zwischen September 2021 und November 2022 arbeitete Danks als Co bei Aston Villa, Steven Gerrard, Dean Smith und Unai Emery waren zu jener Zeit die Cheftrainer. Für zwei Spiele durfte der Engländer im Oktober 2022 als Interimscoach von Villa ran.

Mit Rene Maric wird Kompany neben Danks beim FC Bayern auch von einem Österreicher assistiert.