FC St. Pauli FC St. Pauli STP VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg WOB
Samstag 15:30 Uhr
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bitter! Patrick Wimmer droht Ausfall im Endspiel

Der ÖFB-Teamspieler holte sich zwar nicht die fünfte Gelbe Karte, wurde aber gegen die Bayern angeschlagen ausgewechselt.

Bitter! Patrick Wimmer droht Ausfall im Endspiel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VfL Wolfsburg bangt um Patrick Wimmer!

Am vorletzten Spieltag der deutschen Bundesliga musste der ÖFB-Legionär bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München verfrüht ausgewechselt werden.

Zum Spielbericht >>>

Probleme am Oberschenkel

Nach 67 Minuten kam Majer für den Tullner ins Spiel. Wimmer war anschließend mit einem bandagierten Oberschenkel in den Katakomben der Volkswagen Arena zu sehen.

Laut der AZ/WAZ erfolgte am vergangenen Montag eine MRT-Untersuchung, deren Ergebnis noch nicht bekannt sei. Somit ist ein Einsatz des Österreichers im Endspiel um den Klassenerhalt ungewiss.

Sieben ÖFB-Kicker involviert: Deutscher Abstiegskrimi steht an >>>>

Wolfsburg muss am letzten Spieltag nämlich beim FC St. Pauli ran. Nicht nur die beiden Klubs sind vor der 34. Runde punktgleich, auch Heidenheim hält bei 26 Zählern.

Zur Tabelle der deutschen Bundesliga >>>

Mehr zum Thema

Sieben ÖFB-Kicker involviert: Deutscher Abstiegskrimi steht an

Sieben ÖFB-Kicker involviert: Deutscher Abstiegskrimi steht an

Deutsche Bundesliga
4
Leistungsträger will Dortmund offenbar verlassen

Leistungsträger will Dortmund offenbar verlassen

Deutsche Bundesliga
3
Köln-Fans bereiteten Kainz emotionalen Abschied

Köln-Fans bereiteten Kainz emotionalen Abschied

Deutsche Bundesliga
2
ÖFB-Kicker lobt seine Trainerin: "Sie hat es sich verdient"

ÖFB-Kicker lobt seine Trainerin: "Sie hat es sich verdient"

Deutsche Bundesliga
10
Meisterkicker verlässt BVB nach über 20 Jahren

Meisterkicker verlässt BVB nach über 20 Jahren

Deutsche Bundesliga
Für die Mama: Ilzer überrascht mit Outfit

Für die Mama: Ilzer überrascht mit Outfit

Deutsche Bundesliga
1
ÖFB-Trio bucht CL-Ticket: Coach winkt Belohnung

ÖFB-Trio bucht CL-Ticket: Coach winkt Belohnung

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg Patrick Wimmer