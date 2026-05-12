Bitter! Patrick Wimmer droht Ausfall im Endspiel

Der VfL Wolfsburg bangt um Patrick Wimmer!

Am vorletzten Spieltag der deutschen Bundesliga musste der ÖFB-Legionär bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München verfrüht ausgewechselt werden.

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Probleme am Oberschenkel

Nach 67 Minuten kam Majer für den Tullner ins Spiel. Wimmer war anschließend mit einem bandagierten Oberschenkel in den Katakomben der Volkswagen Arena zu sehen.

Laut der AZ/WAZ erfolgte am vergangenen Montag eine MRT-Untersuchung, deren Ergebnis noch nicht bekannt sei. Somit ist ein Einsatz des Österreichers im Endspiel um den Klassenerhalt ungewiss.

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Wolfsburg muss am letzten Spieltag nämlich beim FC St. Pauli ran. Nicht nur die beiden Klubs sind vor der 34. Runde punktgleich, auch Heidenheim hält bei 26 Zählern.

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