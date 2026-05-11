Für die Mama: Ilzer überrascht mit Outfit

Mit dem 1:0-Sieg über Werder Bremen darf die TSG Hoffenheim weiter auf die UEFA Champions League hoffen. Die Mannschaft von Christian Ilzer ist aktuell Fünfter, man ist punktgleich mit Stuttgart (4.).

Für das wichtige Spiel überraschte Ilzer in ungewohntem Outfit. Normalerweise steht der Steirer mit Anzugshose und Polohemd an der Seitenlinie. Dieses Mal trug der TSG-Coach weiße Sneaker, eine dunkelblaue Hose und eine schmal geschnittene marineblaue Jacke.

Muttertag und Papas Geburtstag als Anlass

Das verwunderte auch die Journalisten vor Ort, die gleich nachhakten. "Ich habe mich heute so gefühlt, weil meine Eltern zum ersten Mal im Stadion zuschauen. Da dachte ich, das passt heute mal so. Zu Ehren ihres Besuchs habe ich mich in den Anzug geworfen. Sonntag ist ja Muttertag und mein Vater hat diese Woche Geburtstag", so Ilzer.

Zur Standardkleidung dürfte das Ganze aber nicht werden. "Vincent Kompany trägt ja auch keinen, der hat ja andere Anzüge an. Steife Anzüge mag ich auch nicht. Meiner ist aber schön stretchig", schmunzelt der Österreicher.