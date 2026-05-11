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Leistungsträger will Dortmund offenbar verlassen

Den Dortmundern könnte ein echter Leistungsträger in der Offensive abhandenkommen.

Leistungsträger will Dortmund offenbar verlassen Foto: © GETTY
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Serhou Guirassy möchte Borussia Dortmund offenbar verlassen!

Wie "Sky" berichtet, soll der Stürmer nicht ganz zufrieden sein und den Verein bei gegebener Möglichkeit verlassen wollen.

Das Verhältnis zu Cheftrainer Niko Kovac sei zwar gut, mit der Spielweise soll der Guineer aber nicht ganz zufrieden sein.

Ausstiegsklausel für bestimmte Klubs

In seinem Vertrag soll der 30-Jährige eine Ausstiegsklausel verankert haben, die von folgenden Klubs aktiviert werden kann: Real MadridFC BarcelonaManchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United sowie Arsenal.

Noch soll aber keiner der genannten Klubs Interesse bekundet haben, dafür sollen sich der AC Milan, Tottenham Hotspur sowie Fenerbahce für eine Verpflichtung des Stürmers interessieren.

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