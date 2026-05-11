Meisterkicker verlässt BVB nach über 20 Jahren

Marcel Schmelzer verlässt den BVB nach über 20 Jahren.

Mit Ende der Saison legt er seine Rolle als Co-Trainer der U23 zurück. "Ich persönlich habe das lange so geplant", verrät er den "Ruhr Nachrichten".

Mit dem Verein war dies abgesprochen. Schmelzer wird im Herbst zum zweiten Mal Papa und will eine Pause einlegen.

Schmelzer wechselte 2005 aus Magdeburg in den BVB-Nachwuchs. 2008 gelang der Durchbruch bei den Profis. Bis 2022 kickte er dann bei der Borussia, ehe er seine Karriere beendete. Mit dem Verein wurde er zwei Mal Deutscher Meister und holte drei Mal den DFB-Pokal.

2023 kehrte er zum Klub zurück, wurde im Nachwuchs Trainer, jetzt endet auch dieses Kapitel zumindest vorzeitig.