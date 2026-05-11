Bei der 1:3-Heimniederlage des 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim wurde Florian Kainz von den Fans der Domstädter mit tosendem Applaus verabschiedet.

Für den 33-jährigen Grazer war es das letzte Heimspiel seiner Profikarriere. Spieler und Betreuer standen Spalier für den 28-fachen ÖFB-Teamspieler, der auch von offizieller Seite für seine Verdienste geehrt wurde.

Gegenüber "Sky" zeigte sich der ehemalige Sturm- und Rapid-Profi nach Spielende emotional: "Ich bin sehr froh, dass mir der Effzeh so einen Abschied bereitet hat. Natürlich ist man kurz nach so einem Spiel trotzdem enttäuscht, aber ich glaube, ich kann auf meine Karriere und das, was ich erreicht habe, schon stolz sein."

Er musste zwischenzeitlich "mit den Tränen kämpfen", ließ er die Zuschauer wissen.

Das letzte Spiel seiner Karriere findet am kommenden Wochenende in der Allianz Arena statt, wenn es gegen den FC Bayern München und Ex-Nationalteamkollege Konrad Laimer geht.