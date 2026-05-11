NEWS

Köln-Fans bereiteten Kainz emotionalen Abschied

Beim letzten Heimspiel für den 1. FC Köln in seiner Karriere musste der 33-jährige Grazer "mit den Tränen kämpfen".

Köln-Fans bereiteten Kainz emotionalen Abschied Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bei der 1:3-Heimniederlage des 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim wurde Florian Kainz von den Fans der Domstädter mit tosendem Applaus verabschiedet.

Für den 33-jährigen Grazer war es das letzte Heimspiel seiner Profikarriere. Spieler und Betreuer standen Spalier für den 28-fachen ÖFB-Teamspieler, der auch von offizieller Seite für seine Verdienste geehrt wurde.

Gegenüber "Sky" zeigte sich der ehemalige Sturm- und Rapid-Profi nach Spielende emotional: "Ich bin sehr froh, dass mir der Effzeh so einen Abschied bereitet hat. Natürlich ist man kurz nach so einem Spiel trotzdem enttäuscht, aber ich glaube, ich kann auf meine Karriere und das, was ich erreicht habe, schon stolz sein."

Er musste zwischenzeitlich "mit den Tränen kämpfen", ließ er die Zuschauer wissen.

Das letzte Spiel seiner Karriere findet am kommenden Wochenende in der Allianz Arena statt, wenn es gegen den FC Bayern München und Ex-Nationalteamkollege Konrad Laimer geht.

35. Meistertitel! Die besten Jubel-Bilder der Bayern

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Klassenerhalt noch möglich! Heidenheim gewinnt in Köln

Klassenerhalt noch möglich! Heidenheim gewinnt in Köln

Deutsche Bundesliga
3
ÖFB-Kicker lobt seine Trainerin: "Sie hat es sich verdient"

ÖFB-Kicker lobt seine Trainerin: "Sie hat es sich verdient"

Deutsche Bundesliga
2
Meisterkicker verlässt BVB nach über 20 Jahren

Meisterkicker verlässt BVB nach über 20 Jahren

Deutsche Bundesliga
Für die Mama: Ilzer überrascht mit Outfit

Für die Mama: Ilzer überrascht mit Outfit

Deutsche Bundesliga
1
ÖFB-Trio bucht CL-Ticket: Coach winkt Belohnung

ÖFB-Trio bucht CL-Ticket: Coach winkt Belohnung

Deutsche Bundesliga
1
Kaufoption für Gregoritsch? Das sagt der Augsburg-Boss

Kaufoption für Gregoritsch? Das sagt der Augsburg-Boss

Deutsche Bundesliga
11
Sieben ÖFB-Kicker involviert: Deutscher Abstiegskrimi steht an

Sieben ÖFB-Kicker involviert: Deutscher Abstiegskrimi steht an

Deutsche Bundesliga
4

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Florian Kainz 1. FC Köln