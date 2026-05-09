Laimer-Assist! Bayern müht sich zum Sieg in Wolfsburg

Ein Abstiegskandidat macht den Bayern nach deren CL-Aus das Leben schwer.

Am 33. Spieltag der deutschen Bundesliga müht sich der FC Bayern München (Konrad Laimer ab der 46. Minute) zu einem 1:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg (Patrick Wimmer bis zur 67. Minute), der dadurch mit 26 Punkten auf Rang 16 verweilt. Das direkte Duell mit St. Pauli (26 Punkte, Rang 17) entscheidet über die Relegation bzw. den Abstieg.

Gegen den Rekordmeister, der nach dem Aus gegen PSG wenig rotiert, präsentieren sich die "Wölfe" stark. Urbig muss nach sieben Minuten erstmals entscheidend nach einem Souza-Abschluss eingreifen.

Ex-Salzburger Daghim scheitert nach Vorlage von ÖFB-Legionär Wimmer am blockenden Kim, der wenig später einen Pejcinovic-Abschluss abgrätscht. Wimmer (28.) zwingt Goretzka fast zu einem Eigentor, ehe es auf der Gegenseite einen Elfer gibt.

Ein fast schon historischer Fehlschuss

Koulierakis trifft Olise im Sechzehner, natürlich tritt Harry Kane zum Strafstoß an - und verschießt! Erstmals in der Bundesliga vergibt der Engländer einen Elfmeter, beim Schuss rutscht er aus, wodurch die Kugel rechts drüber geht (36.).

Kompany reagiert zur Pause, bringt neben Upamecano auch ÖFB-Star Laimer ins Spiel. Nach Seitenwechsel tun sich die Bayern etwas leichter, gehen dann auch in Führung. Laimer spielt in der 56. Minute auf den rechten Flügel zu Olise, der ins Zentrum zieht und unhaltbar ins lange Eck schlenzt.

Im Anschluss arbeiten die Bayern am 2:0 und damit der Vorentscheidung, die aber nicht gelingt. Stattdessen hat Wolfsburg in der 86. Minute die Top-Chance auf den Ausgleich: Svanberg trifft aber nur die Stange.

Danach bringt der VfL sogar noch eine richtige Drangphase auf den Platz, der Ausgleich gelingt trotzdem nicht mehr.