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In der Heimat! Ex-Liefering-Coach findet offenbar neuen Job

Seit Ende 2024 ist der Däne, der einst den FC Liefering coachte, vereinslos. In seiner Heimat scheint er nun eine neue Aufgabe gefunden zu haben.

In der Heimat! Ex-Liefering-Coach findet offenbar neuen Job Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bo Svensson soll vor einer Rückkehr auf die Trainerbank stehen!

Der Däne ist seit Ende 2024, als sein Engagement beim deutschen Bundesligisten Union Berlin endete, vereinslos. Wie das dänische Sportmagazin "Tipsbladet" nun wissen will, soll der 46-Jährige beim FC Kopenhagen anheuern. Der Hauptstadtklub hat am Sonntag seinen Cheftrainer Jacop Neestrup von seinen Aufgaben entbunden.

Svensson kickte als Spieler selbst mehrere Jahre für den Verein und absolvierte 155 Pflichtspiele.

In seiner Trainerkarriere war er von 2019 bis 2021 als Trainer beim FC Liefering tätig. Daraufhin folgte der Schritt in die deutsche Bundesliga zu Mainz 05 und Union Berlin.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

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