Die Transfergerüchte um Marcel Sabitzer reißen nicht ab - und das, obwohl Dortmund-Coach Niko Kovac erst jüngst ein Veto gegen den Verkauf des ÖFB-Teamspielers eingelegt haben soll.

Doch der BVB braucht Geld für Neuverpflichtungen, weshalb ein Abgang Sabitzers weiter nicht ausgeschlossen ist, wie türkische und deutsche Medien übereinstimmend berichten.

Sabitzer soll Baustelle schließen

Der neueste Interessent ist, wenn es nach der türkischen Sportzeitung "Fanatik" geht, niemand geringerer als Fenerbahce Istanbul. Die Verantwortlichen prüfen derzeit gemeinsam mit Star-Coach Jose Mourinho, ob man ein offizielles Angebot für Sabitzer abgeben wird.

"Mou" soll mit dem Aufbauspiel seines Teams nicht zufrieden sein und den ÖFB-Star daher als Option erwägen, diese Baustelle zu beheben.