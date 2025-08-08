Suche
    news

    Spielt Sabitzer bald unter Jose Mourinho?

    Der 31-jährige ÖFB-Teamspieler soll sich auf dem Radar des vom Portugiesen betreuten türkischen Topklubs befinden.

    Spielt Sabitzer bald unter Jose Mourinho? Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Transfergerüchte um Marcel Sabitzer reißen nicht ab - und das, obwohl Dortmund-Coach Niko Kovac erst jüngst ein Veto gegen den Verkauf des ÖFB-Teamspielers eingelegt haben soll.

    Doch der BVB braucht Geld für Neuverpflichtungen, weshalb ein Abgang Sabitzers weiter nicht ausgeschlossen ist, wie türkische und deutsche Medien übereinstimmend berichten. 

    Sabitzer soll Baustelle schließen

    Der neueste Interessent ist, wenn es nach der türkischen Sportzeitung "Fanatik" geht, niemand geringerer als Fenerbahce Istanbul. Die Verantwortlichen prüfen derzeit gemeinsam mit Star-Coach Jose Mourinho, ob man ein offizielles Angebot für Sabitzer abgeben wird.

    "Mou" soll mit dem Aufbauspiel seines Teams nicht zufrieden sein und den ÖFB-Star daher als Option erwägen, diese Baustelle zu beheben. 

    Wie Mwene den

    Wie Mwene den "Außenverteidiger" populär machen will

    International - Deutschland
    Xaver Schlager verletzt sich im Training

    Xaver Schlager verletzt sich im Training

    International - Deutschland
    Blaswich steht vor Wechsel innerhalb Deutschlands

    Blaswich steht vor Wechsel innerhalb Deutschlands

    International - Deutschland

    Mehr zum Thema

    Angelt sich Dortmund doch noch Ex-Leihspieler?

    Angelt sich Dortmund doch noch Ex-Leihspieler?

    Deutschland - Bundesliga
    5
    BVB heiß auf portugiesischen Stürmer

    BVB heiß auf portugiesischen Stürmer

    Deutschland - Bundesliga
    Wunschspieler von Conte: Napoli will Ex-Salzburger

    Wunschspieler von Conte: Napoli will Ex-Salzburger

    Deutschland - Bundesliga
    3
    Jaissle-Klub will Leistungsträger von Stuttgart verpflichten

    Jaissle-Klub will Leistungsträger von Stuttgart verpflichten

    Deutschland - Bundesliga
    3
    Zu teuer? Wechsel von Posch zum HSV wohl vom Tisch

    Zu teuer? Wechsel von Posch zum HSV wohl vom Tisch

    Deutschland - Bundesliga
    11
    Stürmer verlässt Werder wohl in Richtung England

    Stürmer verlässt Werder wohl in Richtung England

    Deutschland - Bundesliga
    Statt Posch? HSV hat neuen Verteidiger im Visier

    Statt Posch? HSV hat neuen Verteidiger im Visier

    Deutschland - Bundesliga
    2
    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    Deutschland - Bundesliga

    Kommentare