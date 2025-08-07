Blaswich steht vor Wechsel innerhalb Deutschlands

Die Zukunft von Janis Blaswich scheint geklärt.

Nach übereinstimmenden Sky-Informationen von Florian Plettenberg und Philipp Hinze wechselt der 34-jährige Torhüter von RB Leipzig zu Bayer Leverkusen.

Die "Werkself" überweist zwei Millionen Euro an den Liga-Rivalen, zusätzlich könnte eine Million Euro an Boni weiterfließen. Blaswich besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

Am Freitag steht in Leverkusen der obligatorische Medizincheck an. Blaswich soll Lukas Hradecky ersetzen, der vor einem Abgang steht. Der Finne wird mit einem Wechsel zu Adi Hütters AS Monaco gehandelt.

Leipzig gab Blaswich bereits letzten Sommer an den FC Red Bull Salzburg leihweise ab. Beim einstigen österreichischen Serienmeister konnte der Deutsche nicht gänzlich überzeugen. Er brachte es auf 22 Einsätze im Trikot der Mozartstädter und blieb acht Mal ohne Gegentor.

