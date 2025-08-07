Suche
    news

    Blaswich steht vor Wechsel innerhalb Deutschlands

    Der Ex-Torhüter von FC Red Bull Salzburg soll RB Leipzig erneut verlassen. Diesmal handelt sich um eine feste Verpflichtung des 34-Jährigen.

    Blaswich steht vor Wechsel innerhalb Deutschlands Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Zukunft von Janis Blaswich scheint geklärt.

    Nach übereinstimmenden Sky-Informationen von Florian Plettenberg und Philipp Hinze wechselt der 34-jährige Torhüter von RB Leipzig zu Bayer Leverkusen.

    Die "Werkself" überweist zwei Millionen Euro an den Liga-Rivalen, zusätzlich könnte eine Million Euro an Boni weiterfließen. Blaswich besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

    Am Freitag steht in Leverkusen der obligatorische Medizincheck an. Blaswich soll Lukas Hradecky ersetzen, der vor einem Abgang steht. Der Finne wird mit einem Wechsel zu Adi Hütters AS Monaco gehandelt.

    Leipzig gab Blaswich bereits letzten Sommer an den FC Red Bull Salzburg leihweise ab. Beim einstigen österreichischen Serienmeister konnte der Deutsche nicht gänzlich überzeugen. Er brachte es auf 22 Einsätze im Trikot der Mozartstädter und blieb acht Mal ohne Gegentor.

    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    International - Deutschland

    Die Torhüter-Historie von Red Bull Salzburg

    Vorschau
    Alexander Manninger
    Alexander Manninger

    Slideshow starten

    35 Bilder

    Mehr zum Thema

    Ex-Salzburger am Zettel von Bayer Leverkusen

    Ex-Salzburger am Zettel von Bayer Leverkusen

    Deutschland - Bundesliga
    5
    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    Deutschland - Bundesliga
    Mega-Angebot: Avanciert Sesko zum Rekord-Transfer?

    Mega-Angebot: Avanciert Sesko zum Rekord-Transfer?

    Deutschland - Bundesliga
    3
    Bayer Leverkusen verlängert mit Star-Stürmer

    Bayer Leverkusen verlängert mit Star-Stürmer

    Deutschland - Bundesliga
    Jaissle-Klub will Leistungsträger von Stuttgart verpflichten

    Jaissle-Klub will Leistungsträger von Stuttgart verpflichten

    Deutschland - Bundesliga
    3
    United senkt Preis: Ex-Sturm-Angreifer soll gehen

    United senkt Preis: Ex-Sturm-Angreifer soll gehen

    England - Premier League
    45
    Angelt sich Dortmund doch noch Ex-Leihspieler?

    Angelt sich Dortmund doch noch Ex-Leihspieler?

    Deutschland - Bundesliga
    5
    Zu teuer? Wechsel von Posch zum HSV wohl vom Tisch

    Zu teuer? Wechsel von Posch zum HSV wohl vom Tisch

    Deutschland - Bundesliga
    11

    Kommentare