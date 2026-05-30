Trotz Verletzung: Davies steht im kanadischen WM-Kader

Der kanadische WM-Kader ist fix – und dabei steht auch der wichtigste Spieler im Aufgebot: Alphonso Davies wurde trotz seiner aktuellen Oberschenkelverletzung von Teamchef Jesse Marsch für die Weltmeisterschaft nominiert.

Der Bayern-Profi hatte sich im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain verletzt und verpasste dadurch die Schlussphase der Saison. Die Sorge war zwischenzeitlich groß, dass der Kapitän des WM-Gastgebers das Turnier sogar verpassen könnte.

Marsch bleibt vorsichtig optimistisch

"Er läuft schon auf dem Platz, wir müssen also einfach schauen, wie es sich insgesamt bei ihm entwickelt", erklärte Marsch bei der Kaderbekanntgabe. Man wolle nun Wege finden, um den Heilungsprozess zu beschleunigen, betonte der Coach.

Ob Davies bereits im WM-Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina am 12. Juni einsatzbereit ist, bleibt allerdings offen. Marsch deutete an, dass ein Einsatz zum Start noch zu früh kommen könnte.

Lange Verletzungshistorie bremst Kapitän

Der 25-Jährige hatte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Neben mehreren Muskelproblemen hatte Davies in der Saison 2024/25 auch einen Kreuzbandriss erlitten.

Seit März 2025 stand der Kapitän der "Canucks" nicht mehr im Nationalteam auf dem Platz, soll nun aber rechtzeitig zur WM wieder eine tragende Rolle übernehmen.

Kanada mit großen Ambitionen

Kanada trifft bei der Heim-WM in Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und Außenseiter Katar. Für das Team von Marsch ist das Ziel klar: Der Einzug in die K.-o.-Phase soll gelingen – idealerweise mit einem fitten Alphonso Davies als Schlüsselspieler.

Kanadas WM-Kader: