Bundesliga-Aufsteiger Schalke verlängert mit Stammtorhüter

Loris Karius verlängert seinen Vertrag bei Schalke 04 vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028.

Der 32-Jährige, der im Januar 2025 zu den Knappen gestoßen ist, soll dadurch künftig rund eine Million Euro verdienen und damit in den Sphären von Kapitän Kenan Karaman liegen.

"Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen. Insbesondere in engen Spielen hat er durch entscheidende Paraden mehrfach den Unterschied ausgemacht und wichtige Punkte gesichert“, wird Direktor Profifußball Youri Mulder auf der Vereinswebsite zitiert.

13 weiße Westen im Aufstiegsjahr

Nach seinen Patzern beim verloren gegangenen Champions-League-Finale 2018 mit Liverpool gegen Real Madrid ist Karius zwei Jahre an Besiktas verliehen gewesen. Bei einer weiteren Leihe zu Union Berlin sowie knapp zwei Jahren bei Newcastle United hat er jedoch innerhalb von drei Jahren nur sieben Pflichtspiele bestritten.

Unter Miron Muslic ist er jedoch zum Stammtorhüter aufgestiegen und hat mit den Königsblauen im vergangenen Jahr den Titel in der 2. Bundesliga geholt. In 30 Zweitliga-Einsätzen hat er vergangene Saison 13 weiße Westen behalten und so großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg gehabt.