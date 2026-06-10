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Erster Bundesliga-Zugang für Muslic bei Schalke 04!

Die Königsblauen schlagen beim Absteiger zu. Die Klausel des Spielers verringerte sich dadurch drastisch.

Erster Bundesliga-Zugang für Muslic bei Schalke 04! Foto: © IMAGO / Brauer-Fotoagentur
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Schalke 04 fixiert den ersten Neuzugang für die deutsche Bundesliga!

Satoshi Tanaka kommt von Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Die Schalker binden den 23-jährigen Japaner bis 2030 und ziehen die Ausstiegsklausel. Diese verringerte sich durch Düsseldorfs Abstieg von zehn Millionen Euro auf nur eine Million Euro.

"Mit seiner Laufstärke und Intensität erfüllt er das von uns gesuchte Anforderungsprofil sehr gut. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der Bundesliga helfen wird", erklärt Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball.

Tanaka überzeugte trotz des Abstiegs der Fortuna schnell. Der Sechser kam erst im Jänner 2026 von Sanfrecce Hiroshima nach Deutschland.

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